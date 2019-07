VENETO – Scendono dall’auto e vengono investiti: morti due 20enni

Due persone sono morte e una terza è ricoverata all’ospedale di Verona a seguito di un incidente stradale avvenuto lungo la superstrada 450, tra Lazise e Calmasino in direzione Nord, nel veronese. I due sono stati investiti mentre stavano scendendo dalla loro vettura, ferma sul ciglio della strada, forse per un guasto. Sul posto i Carabinieri. Il ferito non sarebbe in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto alle 16. I tre ragazzi sarebbero scesi dopo essersi fermati nella corsia di soccorso per cambiare uno pneumatico. Sono stati travolti da un’auto guidata da un 55enne residente in provincia di Trento. Uno dei ragazzi è morto subito, l’altro durante le operazioni di soccorso