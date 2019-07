VENETO – Sacerdote provoca incidente e muore

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:



Ieri alle ore 13, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 308 al km 14+400 nel Comune di Borgoricco (PD) per incidente frontale tra due auto: una persona deceduta altre due ferite.

I pompieri arrivati da Padova hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo, nonostante i soccorsi l’anziano 82 enne è stato dichiarato morto dal personale medico del SUEM 118. Trasferiti in ospedale i due feriti lievi, che viaggiavano a bordo della Renault Megane. La SR 308 è stata chiusa in entrambi i sensi e il traffico deviato su strade alternative.

A provocare l’incidente, in base alle prime ricostruzioni un sacerdote di 82 anni, don Antonio Lissandrin, forse a causa di un malore improvviso.

Il prete, originario di Abano e ancora in servizio a Monfumo (Treviso) viaggiava a bordo della Fiat Punto finita contro laRenault Megane.

La polizia stradale di Treviso ha eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore e mezza con la rimozione della salma dell’uomo dalla Fiat Punto.