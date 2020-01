VENETO – Sabato a Padova maxi-controllo contro alcol e droga: centinaia di auto fermate in Corso Australia

Operazione di controllo contro le stragi del sabato sera in grande stile a Padova. La Polizia Stradale ha fermato ben 340 auto in Corso Australia, sottoponendo tutti gli automobilisti all’alcoltest. La strada è stata bloccata e tutti gli automobilisti sono stati dirottati davanti al Geox dove è stato posizionato il camper e ambulatorio mobile. Gli automobilisti sono stati sottoposti al test al precursore, etilometro e in alcuni casi allo stick salivale per rilevare l’eventuale assunzione di droga. 21 patenti sono state ritirate, 12 persone denunciate per avere nel sangue un tasso alcolemico superiore a 0,80 mg/l.

Chi percorreva Corso Australia all’1 di notte ha pensato ad un grave incidente. “Ho pensato ad un incidente, poi mi sono accorta che c’era un posto di blocco di proporzioni colossali” -ci dice P.B. 25enne suora laica di Noventa Vicentina. “Mi hanno fatto parcheggiare e sottoposta al test. Fortunatamente non avevo bevuto perché sono astemia. Ho addirittura visto un automobilista che, resosi conto del blocco stradale, ha abbandonato l’auto ed è fuggito per campi”.