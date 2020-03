VENETO – Rivolta nel carcere di Venezia

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Anche il carcere di Venezia di Santa Maria Maggiore è teatro di disordini, danneggiamenti e violenze da parte dei detenuti, che hanno iniziato a battere le inferriate e poi hanno fatto divampare un incendio. Sul posto vasto spiegamento della polizia e carabinieri in tenuta anti sommossa. Blindata l’area di piazzale Roma vicina al penitenziario lagunare. Rivolte sono segnalate da ieri in moltissimi istituti di pena italiana dopo l’entrata in vigore di misure restrittive che impediscono ai parenti di incontrare i detenuti