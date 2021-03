VENETO – Ritardo vaccini Moderna e AstraZeneca: a rischio somministrazioni nei prossimi giorni, anche quelle dei convocati

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Dalla conferenza stampa. Parla l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin…

Ieri giornata in cui si è vaccinato maggiormente dall’inizio campagna. 35464 somministrazioni. 868537 dosi somministrate in totale.

La percentuale della popolazione over 80 che ha ricevuto almeno una somministrazione è del 65,1%.

La macchina si fermerà a breve perché mancano i vaccini

Ieri mattina sono arrivate 83 mila dosi di Pfizer, distribuite ieri in tardo pomeriggio.

Le 38 mila dosi di Moderna hanno avuto un ritardo di un giorno. Dovevano arrivare domani e arriveranno invece venerdì.

100 mila dosi AstraZeneca che dovevano arrivare oggi, arriveranno tra giovedì sera e venerdì mattina in Italia (a Pratica di Mare) e saranno in Veneto probabilmente fra venerdì sera e sabato mattina.

I vaccini sono quindi quasi esauriti.

Molti convocati dei prossimi giorni riceveranno probabilmente l’annullamento della convocazione ed è in dubbio anche la vaccinazione degli accompagnatori. Ogni Ulss è attivata in questo senso per le informazioni e gli eventuali spostamenti di vaccinazione