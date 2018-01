VENETO – Regione, nuove collaborazioni con i vigili del fuoco

Sì è svolto ieri a Padova un incontro tra l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione Civile, il comandante interregionale dei Vigili del Fuoco e il direttore generale dell’Arpav per organizzare una forma stabile di coordinamento in caso di situazioni che necessitino di un coinvolgimento plurimo. “Abbiamo inteso avviare un percorso – spiega l’assessore – al fine di dare vita a delle linee guida condivise, contenenti le prescrizioni da attuare sia in fase preventiva che esecutiva, così da attivare in maniera coordinata tutte le attività, anche comunicative, di rischio incendio necessarie a monitorare l’evento e bloccarne gli effetti negativi con l’obiettivo di mantenere e garantire massima sicurezza nei confronti dei territori e dei cittadini delle aree eventualmente coinvolte”. “Non solo. L’idea – aggiunge – è anche quella di creare uno strumento che massimizzi, in caso di necessità, la sicurezza con un immediato coinvolgimento pure degli attori locali di protezione civile quali i sindaci, come nel caso di alcuni recenti incendi in impianti di smaltimento rifiuti”. “Già nei prossimi giorni – conclude l’assessore – avvieremo il tavolo per elaborare un testo condiviso sul quale, proprio con la finalità di raccogliere il massimo coinvolgimento, chiederemo il sostegno delle categorie interessate”.