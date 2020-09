VENETO – Recuperato corpo da un canale: è di un uomo

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Questa mattina poco dopo le ore 8:30, i vigili del fuoco sono stati allertati per la presenza di un corpo in galleggiamento sul canale scaricatore in località Voltabarozzo a Padova. I pompieri accorsi con il personale di prima partenza e i soccorritori fluviali, hanno recuperato con un piccolo gommone il corpo di un uomo privo di vita di circa 50 anni. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto i carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle ore 10:30.