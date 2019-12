VENETO – Recuperata auto finita nel fiume: cadavere di un 44enne all’interno (video)

E’ stata individuata l’auto finita nel fiume Adige in località Gallianta nel comune di Cavarzere nel veneziano, i sub dei vigili del fuoco hanno visto che all’interno c’è un uomo morto. Un automobilista in transito lungo la Sp 85 aveva notato, ieri, l’auto finire inghiottita nel corso del fiume facendo scattare l’allarme. Sono ora in corso le operazioni di recupero che sono rese complicate, così come è stata la ricerca, per la forte presenza di corrente subacquea ed il fondale limaccioso. Al’interno il corpo dell’automobilista, un 44enne del posto, Sandro Padoan, che lascia moglie e due figli piccoli.