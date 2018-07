VENETO – Record per il turismo nel 2017

Nuovo record sul fronte del turismo per il Veneto nel 2017:19,2 mln di arrivi (+7,4% sul 2016)e 69,2 mln di presenze (+5,8%).Il Veneto da anni ha il record per numero di arrivi (15,3% in Italia) e di presenze (16,2%). Le elaborazioni prescindono dal turismo giornaliero:nel 2016, l’Istat ha stimato in 14 mln gli italiani in Veneto.Forte crescita l’agriturismo; è ancora un turismo di nicchia (1,6% nel 2017) ma in salita (+8,1% arrivi e +8,3% presenze).Nel turismo slow bene Valdobbiadene e Conegliano (+9,1% e +16%).Record di presenze per città d’arte e lago:ospitalità per 10mln di turisti per 23mln di pernottamenti: rispettivamente +9,3% e +9,7% sul 2016, +47,3% e +36% sul 2007.Gli Usa, primi tra gli stranieri, segnano +11,7% terza Cina (+19,4% arrivi,+20% presenze). Bene Germania (+15,2% arrivi), Russia (+35,8%) e Francia (+8,5%).Boom del lago grazie agli stranieri (4%) ma anche agli italiani (+1,8% e +3,8%). I tedeschi (40% clienti).Bene le terme scelte soprattutto dagli italiani (66,7%) e la montagna. (ANSA)