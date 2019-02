VENETO – Rapinato 16enne: due amici gli tendono trappola

Jesolo: rapina ai danni di un sedicenne jesolano.

La sera del 23 gennaio si è presentato presso il Commissariato di Jesolo un sedicenne del posto, accompagnato dal padre, per denunciare una rapina subita mentre con la propria bici stava attraversando il tunnel che da Piazza Marconi porta al lungomare pedonale.

Il ragazzo ha raccontato di essere stato bloccato da un soggetto travisato che dopo averlo fatto inginocchiare gli ha intimato di consegnarli i soldi, sotto la minaccia di un taglierino. Non avendo soldi con sé, il ragazzo è stato derubato del telefono cellulare e del giubbotto nuovo dal soggetto che subito dopo si è dileguato.

Tornato a casa il sedicenne ha informato il padre di quanto successo ed i due si sono recati in Commissariato per denunciare il fatto.

Nel corso della denuncia sono emersi elementi contrastanti che approfonditi dagli uomini del Commissariato di Jesolo, nel corso dei loro accertamenti, hanno dato modo di ricostruire una diversa dinamica dei fatti.

È stata compiuta effettivamente una rapina, perpetrata dal un soggetto mascherato ed armato di taglierino nei confronti del sedicenne e di due suoi amici con i quali si era poco prima incontrato per saldare un debito.

Ma i due amici, un maggiorenne ed un minorenne, individuati dagli investigatori e sentiti in merito ai fatti, hanno poi fornito versioni dell’accaduto che evidenziavano una loro responsabilità quali coautori della rapina, in accordo con l’esecutore materiale.

I tre avevano, infatti, organizzato un vero e proprio agguato nei confronti della vittima.

L’esecutore materiale è stato individuato e segnalato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Venezia, in quanto anche lui minorenne.

La perquisizione delegata da Autorità Giudiziaria effettuata oggi a casa del diciassettenne ha consentito di rintracciare utili riscontri della sua responsabilità.

Lo stesso è stato pertanto indagato per rapina aggravata in concorso.