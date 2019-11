VENETO – Proiettile nel pacco di vestiti Zara: proveniva dall’estero

Inquietante ritrovamento a Padova, stamane in un negozio Zara. All’interno di uno dei pacchi vestiti provenienti dall’estero è stato ritrovato un proiettile. L’ogiva è stata sequestrata e sul ritrovamento stanno indagando i carabinieri. Il negozio Zara di Piazzetta Cappellato Pedrocchi di Padova era stato oggetto di proteste di recente, da parte di movimenti che contestano lo sfruttamento del lavoro nei Paesi in via di sviluppo.