VENETO – Principio d’incendio in azienda chimica

Giovedì sera, poco prima delle 21:00, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo Pezzana a Mestre per un principio d’incendio all’interno di un’azienda di prodotti chimici industriali. I pompieri accorsi con due autopompe, l’autobotte, un’autoscala e 14 operatori coadiuvati dal capo servizio, sono entrati dotati di autorespiratori nei capannoni da dove fuoriusciva fumo. In breve hanno individuato l’origine nell’incendio di un muletto, che stato subito circoscritto. Il fumo prodotto ha completamente invaso i due capannoni aziendali. Il personale ha provveduto, utilizzando degli elettroventilatori, all’evacuazione dei fumi. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate con la completa aerazione dei locali e la messa in sicurezza dell’azienda dopo circa due ore e mezza.