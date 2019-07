VENETO – Principio d’incendio al conservatorio, evacuati 150 studenti

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Paura al conservatorio Pollini di via Cassan a Padova, fatto evacuare nel primo pomeriggio per un principio d’incendio, dovuto ad un guasto ad una cabina elettrica. In base alle prime informazioni prima vi è stata una serie di scoppi provenienti dal piano interrato dell’edificio

Successivamente una fitta cortina di fumo ha iniziato ad invadere i locali del conservatorio e 150 fra studenti e insegnanti sono stati fatti evacuare e spostati nella sede vicina in via Eremitani

Il principio d’incendio ha provocato un momentaneo black out nella zona. I tecnici Enel sono intervenuti per riparare il danno