VENETO – Primi in Italia per morti sul lavoro

Il Veneto è al primo posto in Italia per morti sul lavoro:29 dall’inizio 2018. Lo rileva la Cgil Veneto.

In particolare i morti sul lavoro sono stati 6 a Venezia, 2 a Belluno,1 a Padova,1 a Rovigo,3 a Vicenza,8 a Verona e 8 a Treviso.La somma va incrementata di un altro 30% di incidenti in itinere che nella maggioranza dei casi avvengono al ritorno dal lavoro (rari in andata)e sono spesso imputabili a stanchezza. L’ aumento delle morti sul lavoro è dato dall’Inail:+18% in I trim.

2018 su I trim.2017. Gli infortuni denunciati all’Inail dal 2013 al 2017 sono 375.135.Il dato (essendo riferito al totale degli assicurati Inail in cui rientrano anche categorie a basso rischio) incide in modo più sensibile sui settori più esposti come l’edilizia e alcuni comparti industriali (metalmeccanico in testa), oltre che dall’ agricoltura. Verona (79.831 infortuni, 101 mortali) è al primo posto, poi Vicenza (69.808,108) e Padova (68.328,102),Treviso (66.249,90), Venezia (62.352,98), Belluno (14.398,24) e Rovigo (14.169,37) (ANSA)