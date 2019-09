VENETO – Prevista pioggia nel weekend (per ora…)

Evoluzione generale

Una rimonta anticiclonica da sud-ovest porta sul Veneto un tempo stabile ma non caldo con prevalenza di cielo sereno fino a giovedì mattina, dopodichè si avvicinerà una moderata saccatura di origine nord-atlantica che porterà più nubi con alcune fasi di precipitazioni sparse e ulteriore discreto calo delle temperature diurne.

Il tempo oggi

martedì 3

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sulle zone prealpine.

Tempo previsto

mercoledì 4. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale addensamento sulle zone montane dal pomeriggio.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. In quota, prevarrà un lieve aumento; nelle valli e su parte delle zone pedemontane, le variazioni saranno distribuite in maniera irregolare; altrove, minime in contenuto calo e massime stazionarie o in leggero aumento.

Venti. In quota, prevalentemente deboli dai quadranti settentrionali; altrove deboli con direzione variabile, salvo alcuni moderati rinforzi da nord-est fino a metà giornata in pianura, più che altro sulle zone meridionali e costiere.

Mare. Mosso soprattutto in mattinata, per il resto in genere poco mosso.

Previsione Altezza Onde

giovedì 5. Tempo nel complesso variabile, con spazi di sereno soprattutto fino al mattino in pianura, nuvolosità e instabilità crescenti in seguito soprattutto sulle zone montane.

Precipitazioni. Fino a metà giornata generalmente assenti e poi probabilità in aumento fino a medio-alta (50-75%) sulle zone montane e pedemontane, medio-bassa (25-50%) sul resto dell’entroterra e bassa (5-25%) sulla costa; si tratterà di piogge anche a carattere di rovescio o temporale, da locali a sparse, comunque un po’ più diffuse e insistenti in montagna, possibili in pianura più che altro alla sera.

Temperature. Le minime subiranno variazioni distribuite in maniera irregolare, tra cui delle diminuzioni a sud e degli aumenti in montagna; le massime subiranno in quota un contenuto calo, nelle valli variazioni distribuite in modo irregolare ed altrove un aumento al più localmente moderato.

Venti. In quota generalmente dai quadranti meridionali, fino al pomeriggio deboli e alla sera moderati; altrove deboli con direzione variabile, salvo alcuni moderati rinforzi dai quadranti settentrionali più probabili a fine giornata in pianura e su qualche valle prealpina.

Mare. Poco mosso, a tratti anche quasi calmo sottocosta.

Previsione Altezza Onde

Tendenza

venerdì 6. In montagna prevarrà un cielo molto nuvoloso, in pianura si noterà una nuvolosità irregolare alternata a maggiori schiarite; alcune fasi di precipitazioni sparse, un po’ più frequenti sulle zone montane; le temperature minime subiranno un lieve calo in quota, variazioni poco significative nelle valli e sul litorale, contenuti aumenti altrove; temperature massime in calo, salvo locale stazionarietà sulla costa.

sabato 7. Variabilità, con alternanza di schiarite e addensamenti nuvolosi; alcune probabili fasi di precipitazioni, da locali a sparse, soprattutto sulle zone interne; per le temperature prevarrà un contenuto calo, salvo valori massimi stazionari o in lieve aumento sulle zone centro-occidentali.