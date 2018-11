VENETO – Presepe in chiesa prende fuoco a causa di un phon

Paura e soprattutto danni alla chiesa di Creola Saccolongo (PADOVA) per un principio d’incendio che ha interessato un presepe in costruzione. L’incidente è accaduto ieri sera alle 23.00. Il principio d’incendio è stato causato dal surriscaldamento di un blocco di polistirolo mentre il presepe era in allestimento. A causarlo, l’utilizzo di un phon. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Abano che hanno evitato il peggio lavorando per circa due ore, ma nulla hanno potuto fare contro l’intenso fumo nero che si è sprigionato e che ha danneggiato la chiesa.