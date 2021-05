VENETO – Precipita da una parete di roccia, grave escursionista

Sono gravi le condizioni di un escursionista precipitato questa mattina per una quindicina di metri da una parete di roccia.

L’uomo, R.V., 62 anni di Casier (TV), che si trovava con altre due persone in un canale a circa 500 metri dal Bivacco Bosco dei Buoi, aveva lasciato il sentiero per andare a verificare non ci fosse nessuno in difficoltà, dopo aver visto un bastoncino e dei guanti abbandonati.

Era però scivolato sulla roccia bagnata, cadendo lungo una paretina e facendosi seriamente male. Scattato l’allarme, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è decollato portandosi sul posto in base alle coordinate della posizione ricevute. Una volta individuato il luogo dell’incidente, con un verricello di 50 metri sono stati sbarcati il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica, che hanno subito prestato le prime cure urgenti all’infortunato a seguito di un probabile politrauma.

Imbarellato, l’escursionista è stato recuperato e trasportato all’ospedale di Treviso.