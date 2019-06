VENETO – Polvere sospetta inviata al sindaco: 7 persone in osservazione

La Direzione Sanitaria dell’Ulss 2 Marca trevigiana rende noto che le sette persone che ieri sono state portate presso il reparto Malattie infettive del Ca’ Foncello sono state sottoposte alla profilassi del caso e subito dimesse in osservazione domiciliare. Si tratta delle persone (5 adulti e due studenti minorenni) coinvolte a Ca’ Sugana nell’apertura di una missiva contenente una polvere bianca, inviata al sindaco di Treviso Mario Conte. Quest’ultima è stata inviata a Padova per le analisi del caso che saranno presumibilmente pronte domani pomeriggio nel rispetto dei tempi necessari per l’indagine e le valutazioni. Si tiene a precisare che è stato seguito un protocollo dovuto e che fin da subito gli operatori dell’Ulss hanno tranquillizzato le persone accompagnate al presidio ospedaliero senza rivelare alcuna situazione sospetta e allarmante per la salute dei cittadini.