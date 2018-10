VENETO – Più fondi a viabilità, sicurezza e impianti sportivi

E’ stato approvato oggi dal consiglio regionale il testo del disegno di legge che apporta al bilancio di previsione 2018-2020 una variazione negli stanziamenti, su cui è intervenuto in aula il vicepresidente e assessore al bilancio Gianluca Forcolin sottolineandone l’opportunità in relazione all’andamento delle politiche regionali.

“Si tratta infatti di una manovra – ha detto – che porterà risorse fresche per oltre 10 milioni di euro. Ai 9 milioni iniziali, che vengono destinati soprattutto per interventi finalizzati alla manutenzione ed al miglioramento delle nostre strade, agli impianti sportivi e alla pubblica sicurezza, con un emendamento che ho presentato siamo riusciti ad aggiungere ulteriori risorse per 1.350.000 euro. Con questi ultimi fondi potremo dare un concreto sostegno, in particolare, agli asili, ai consorzi di bonifica e alla candidatura per le Olimpiadi invernali 2026”.

I 9 milioni inizialmente disponibili permetteranno, nel dettaglio, di soddisfare:

– per euro 7.500.000,00 esigenze di manutenzione ordinaria della rete viaria affidata a Veneto Strade;

– per euro 1.200.000,00 interventi di impiantistica sportiva;

– per euro 300.000,00 interventi di pubblica sicurezza a favore dei comuni;

– per euro 580.000,00 un’integrazione al contributo di funzionamento per la società Sistemi Territoriali spa;

– per euro 180.000,00 circa interventi in materia di mobilità e trasporti.

Con l’emendamento della giunta regionale si aggiunge una disponibilità di 1.350.000 mila euro da destinare a:

– 500.000 euro per grandi eventi:

– 500.000 euro interventi per l’infanzia e gli asili nido;

– 300.000 euro per i consorzi di bonifica;

– 50.000 al Teatro Stabile del Veneto.