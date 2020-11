VENETO – Pedemontana: domani aprirà un terzo tratto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Verrà aperto domani il terzo tratto della Superstrada Pedemontana Veneto, che va da Breganze a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Lo ha annunciato oggi il presidente del Veneto Luca Zaia.



Il nuovo tratto aperto è lungo 15 chilometri, e si aggiunge agli altri già aperti, per un totale di 35 chilometri su un totale di 94 complessivi. Il primo tratto era stato aperto il 3 giugno 2019, il secondo il 18 giugno scorso. Vi sono 9 chilometri di barriere antirumore in vetro, 2,5 in calcestruzzo, 427 mila metri quadrati di superfici riportate a prato e 32.485 alberi piantati.

L’arteria permette la riduzione netta dei tempi di percorrenza nell’area vicentina: il tratto Breganze-Bassano passerà da 30 a 10 minuti, tra Bassano e Malo da 45 a 17 minuti, da Bassano a Vicenza da 55 a 30 minuti. “Contiamo – ha annunciato Zaia – che l’apertura completa sia a primavera 2021, con uno slittamento di 3-4 mesi sui tempi causa Covid.

Resteranno inespresse la galleria di Malo, che è stata sequestrata tre volte e dovrebbe venire aperta nel febbraio 2022, gli innesti sull’A4 e sull’A27″, ha concluso. (ANSA).