VENETO – Pauroso scontro auto-camion: perde la vita giovane automobilista

Grave incidente poco dopo le 7 nel Bellunse. I vigili del fuoco sono intervenuti per lo scontro tra un camion e un’auto lungo la SS 51 Alemagna in località Secca al km 31+350 di Ponte nelle Alpi: deceduto un giovane automobilista. I pompieri arrivati da Belluno con l’apporto dei volontari di Alpago, hanno messo in sicurezza i mezzi, purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte dell’uomo 25 enne, alla guida della Volvo V50. Illeso l’autista del camion, che trasportava materiale edile. Dopo in nulla osta del magistrato i vigili del fuoco hanno rimosso il corpo del giovane e successivamente anche il mezzo pesante con l’autogrù. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate in tarda mattinata.