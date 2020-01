VENETO – Partorisce in ambulanza: denuncia l’ospedale per le lesioni al bambino

Una madre rodigina di 46 anni ha presentato una denuncia ai carabinieri di Padova in seguito alle ferite riportate dal figlio durante il parto d’urgenza, avvenuto durante il tragitto in ambulanza tra Rovigo e l’ospedale di Padova, il 9 gennaio scorso. La donna ritiene che il suo sia un caso di negligenza sanitaria. Il bimbo è venuto alla luce alla 26ma settimana di gestazione con parto podalico, mentre l’ambulanza percorreva a forte velocità l’autostrada A13. Nato con un peso di un chilo e 200 grammi, il piccolo adesso è ricoverato in rianimazione neonatale di Padova. Secondo la denuncia, avrebbe riportato fratture ad entrambe le braccia, menomazioni, ematomi al collo e conseguenze al cervello. Per questo la 46enne ha sporto denuncia verso i medici dell’ospedale di Rovigo, per il modo in cui è stata gestita la fase critica del parto prematuro. (ANSA)