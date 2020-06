VENETO – Parte il progetto Vo’, partendo dal vino

Domani venerdì 12 giugno l’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan partecipa alla conferenza stampa di presentazione del Progetto Vo’, nella cantina sociale Colli Euganei (ore 14.30, via Marconi 314, Vò Euganeo).

Dopo essere stato il Comune della prima vittima da Coronavirus in Italia ed essere stato il primo, insieme a Codogno, diventare ‘zona rossa’ , Vo’ e il suo territorio tornano a vivere rilanciando la propria produzione vitivinicola.

Dall’intesa tra la Cantina Colli Euganei, Comune di Vo’ e Parco Colli, nasce il nuovo marchio VO’ che contrassegna e valorizza alcuni vini di qualità dei Colli Euganei. Grazie all’accordo con l’Università di Padova, il progetto contribuirà a sostenere la ricerca scienti­fica sul Covid 19.

“Da capitale del vino, Vo’ diventa capitale della solidarietà – sottolinea l’assessore Pan, plaudendo all’iniziativa degli oltre 500 produttori della cantina Colli Euganei – Nella tragica esperienza della pandemia gli agricoltori sono stati un presidio costante e tenace, nonostante le incertezze e le limitazioni imposte dalle misure di contenimento al contagio. Il nuovo marchio che contrassegna alcuni dei vini più noti della Doc euganea, racconterà in giro per il mondo non solo il coraggio e la laboriosità dei viticoltori euganei e delle loro famiglie, ma anche aiuterà il grande impegno di tutta la comunità di Vo’ a sostegno dell’Università di Padova in favore della ricerca scientifica per sconfiggere il Covid 19. Con questa iniziativa, ancora un volta, i produttori del primario giovano un ruolo da protagonisti nella ‘filiera della vita’”.