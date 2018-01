VENETO – Il parroco: “Le multe per eccesso di velocità sono peccato, confessatevi”

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:

Chi riceve una multa per eccesso di velocità deve confessarsi perché mette in pericolo la sua vita e quella altrui. A invitare i propri parrocchiani a fare ammenda dei propri peccati automobilistici è don Andrea Vena, sacerdote della parrocchia di Santa Maria Assunta di Bibione.

“Visto che mi sto rivolgendo ai cristiani della comunità – sottolinea – faccio presente che violare il codice della strada, mettendo spesso in pericolo la propria e l’altrui vita, è comunque peccato di cui confessarsi”. (ANSA)