VENETO – Oss, partono in Regione 66 corsi per quasi 2.000 nuovi addetti

Il Corso di formazione sarà volto ad acquisire il titolo di Operatore Socio Sanitario, avrà la durata di un anno e vedrà gli allievi impegnati per 450 ore di formazione in aula e per 550 ore di esercitazione/stage e tirocinio, divisi tra ospedale, strutture per anziani e/o disabili e altre.

“Una professione quella dell’OSS – spiega ancora Volpe – che oggi, solo nell’ambito dei Centri di Servizio per anziani della nostra regione, vede oltre 16.000 occupati di cui il 98% è caratterizzato da personale femminile. Un risultato quello ci si attende – a seguito della campagna promozionale volto non solo a selezionare e raccogliere iscrizioni per il numero massimo di allievi iscrivibili a ciascun corso (30 unità) ma soprattutto che ci possa offrire persone motivate e portatori di quella sensibilità che è il vero valore aggiunto nel fare questa professione”.

Altissime sono le possibilità occupazionali che avranno questi operatori socio sanitari a fine corso e che sono oggi stimabili nella percentuale variabile tra l’80 e il 90% dei soggetti così formati. “Un doveroso riconoscimento – dice ancora Volpe – va agli Assessori Regionali ai Servizi Sociali on. Manuela Lanzarin e alla Formazione Elena Donazzan che – anche sensibilizzati dalle nostre istanze – e riconoscendo utile la collaborazione con la nostra associazione URIPA hanno permesso di avere, per la prima volta nella nostra Regione, un programma di formazione triennale 2017/2020 per la figura dell’Operatore Socio Sanitario (DGR 688 del 16 maggio 2017). Infine, in un tempo in cui la “burocrazia” spesso viene identificata come un ostacolo alla efficienza del sistema, va reso merito al fondamentale apporto dato dai dirigenti e funzionari regionali che con competenza ed efficienza hanno dato – in tempi celeri – attuazione agli indirizzi dalla Giunta Regionale”.