VENETO – Ore 16: partono prenotazioni vaccini per i 50-59 (siti di alcune Ulss già in tilt)

Dalle ore 16:00 in Veneto sono aperte le prenotazioni per la fascia d’età tra 50 e 59 anni, fino al 9 giugno, con 800 mila posti disponibili. Lo ha annunciato il presidente Luca Zaia.

Alle 16 i siti di molte Ulss venete, come ad esempio Padova, Treviso e Vicenza, sono andati in tilt, come pure il sito regionale dal quale si può accedere ai diversi siti delle Ulss. Alle 16.20 i siti si sono via via sbloccati rendendo possibili le prenotazioni.

Per l’Ulss 8 Berica il link è: https://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/4602

Per l’Ulss 7 Pedemontana è: https://www.aulss7.veneto.it/prenotazione-vaccinazione

Si può accedere anche dal sito della Regione cliccando qui: https://www.regione.veneto.it/web/guest/article-detail?articleId=11123002