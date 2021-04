VENETO – Operatore sociosanitario arrestato per abusi su disabili

Inchiesta della Polizia Postale

Un operatore sociosanitario veronese 55enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di materiale pedopornografico e abusi in danno di soggetti inermi a lui affidati per motivi di lavoro. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata firmata dal Gip Giuliana Franciosi su richiesta del pm Federica Ormanni. La Polizia postale è risalita all’uomo negli sviluppi di un’inchiesta sulla pedopornografia della Procura della Repubblica di Milano.

Nel pc dell’operatore sociosanitario sono stati trovati oltre 1600 file con immagini di abusi a minori. (ANSA).

Gli accertamenti sono partiti in seguito alla segnalazione del Centro Nazionale Americano per bambini scomparsi e sfruttati che a sua volta aveva ricevuto un alert da Google riguardo all’archiviazione di immagini pedopornografiche.

L’uomo, in base a quanto emerge nelle indagini, avrebbe anche ripreso una giovane paziente in condizioni di inferiorità psichica e fisica mentre abusava di lei. Gli abusi sarebbero avvenuti tra marzo e maggio del 2018 in una struttura della provincia di Verona dove si trovava la ragazza. Per quest’ultimo reato procede la Procura dei minori di Venezia.