VENETO – Operaio schiacciato da cabina camion

Poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco sono intervenuti in un’officina meccanica in località Olmo di Campodarsego (Officine Meccaniche Rostin -Bronzola di Campodarsego) per soccorrere un operaio 41enne rimasto schiacciato dalla cabina di un camion mentre era intento a lavorare. Stava eseguendo un lavoro di riparazione mentre il mezzo era sollevato da pistoni idraulici ed i rinforzi del sollevatore avrebbero ceduto. L’uomo è stato subito soccorso e liberato dai colleghi fino all’arrivo dei vigili del fuoco e del personale sanitario del suem 118, che l’ha stabilizzato per poi trasferirlo in ospedale. Sul posto il personale dello Spisal. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora. Non sarebbe in pericolo di vita ma la prognosi rimane riservata