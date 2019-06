VENETO – Omicidio barista durante una rissa: scarcerati i due fratelli Stella

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I fratelli Alberto e Francesco Stella, indagati per l’omicidio del barista Alessandro Sartor a Tovena (TV), sono stati scarcerati dopo l’interrogatorio. Per Alberto Stella, fratello maggiore di 31 anni, c’è l’obbligo di firma, mentre per il più giovane, di 26 anni, sono stati disposti i domiciliari. Questo dopo l’udienza di convalida del fermo. I due hanno ribadito la loro innocenza ed estraneità ai fatti ed hanno risposto alle domande del giudice.

I due, secondo le testimonianze e secondo anche quanto emergerebbe dalle immagini di videosorveglianza, sarebbero responsabili della morte del barista 45enne. Lo avrebbero colpito con pugni alla schiena e Sartor sarebbe caduto a terra battendo il capo, per poi morire in ambulanza prima di arrivare all’ospedale di Conegliano. I due, figli di Raffaello Stella, patron della Stelbi Spa di Farra, azienda nota nella produzione di materiale per la termoidraulica, la climatizzazione e l’idrosanitaria. I fratelli si sono dichiarati innocenti, riferendo che il barista sarebbe caduto da solo ferendosi mortalmente