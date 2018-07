VENETO – Olimpiadi 2026: la Regione: “Documenti completi già a maggio”

L’Ufficio Stampa della Regione del Veneto comunica che l’invio dei provvedimenti relativi alla candidatura alle Olimpiadi invernali 2026 – delibera del Consiglio comunale della città proponente, Cortina d’Ampezzo, e delibera in materia della Giunta Regionale del Veneto – è stato formalizzato al CONI già nel maggio scorso. Il Veneto, pertanto, non deve completare, a differenza di altri, alcun invio di documentazione indispensabile alla candidatura. Invece ieri anche Torino, dopo Milano, ha completato l’iter formale della procedura per ospitare le Olimpiadi invernali 2026. La sindaca Chiara Appendino, informa una nota il Comune, ha scritto al presidente del Coni, Giovanni Malagò, e al segretario, Mornati. Ad integrazione dello studio di fattibilità per la candidatura di Torino e delle sue montagne, al Coni sono stati inviate la lettera di supporto alla candidatura del presidente della Regione, Sergio Chiamparino, la mozione approvata dalla Città Metropolitana di Torino di manifestazione di interesse alla candidatura, la deliberazione della Città di Torino e gli atti deliberativi dei Comuni e delle unioni montane. I documenti inviati al Comitato Olimpico Nazionale, riferisce sempre il Comune di Torino, rispondono a quanto richiesto ai punti 4 e 5 delle linee guida che dovranno fornire alla commissione i necessari elementi di valutazione.