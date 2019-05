VENETO – Oggi sciopero della Sanità privata

Le Segreterie regionali FP CGIL, FP CISL, UIL FPL hanno proclamato per oggi, venerdì 10 maggio, una giornata di sciopero in tutte le strutture della sanità privata accreditata del Veneto. In provincia di Vicenza saranno interessate dalla vertenza i lavoratori e le lavoratrici della Casa di Cura Villa Berica, della Casa di Cura Eretenia, della Casa di Cura Villa Margherita e dell’Associazione La Nostra Famiglia.

Nel settore della sanità privata stiamo vivendo una situazione paradossale, con il contratto nazionale fermo da 12 anni e con il tavolo di contrattazione nazionale che, a febbraio, è saltato dopo oltre un anno di trattative. Gli imprenditori privati non sono disponibili a rinnovare il contratto nazionale di lavoro perché ritengono che le risorse per il rinnovo contrattuale debbano essere garantite integralmente dallo Stato e dalle Regioni, come fatto per i dipendenti della sanità pubblica. Ne abbiamo viste e sentite tante in questi anni ma è francamente originale che aziende private che registrano profitti significativi, grazie alle convenzioni con le quali operano in un mercato protetto, reclamino risorse da Stato e Regioni minacciando, diversamente, di non procedere al rinnovo del contratto.

Per questo, FP CGIL – CISL FP – UIL FPL hanno anche chiesto un incontro all’Assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin per verificare budget, tariffe e utili della sanità privata veneta.