VENETO – Non rispetta divieto: scoperto dopo anni pedofilo ricercato in tutto il mondo

Un uomo di 75 anni di origini inglesi ricercato in tutto il mondo per violenza sessuale su minore, sfruttamento della prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico è stato arrestato dai militati del reparto aeronavale della Guardia di Finanza sabato scorso, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli per il rispetto del decreto finalizzato a contenere l’epidemia di corconavirus in Italia.

L’uom è stato arrestato a Caorle. Su di lui ben tre mandati di cattura internazionale e 28 procedimenti giudiziari in Austria. Era scomparso dal 2011. Aveva cambiato nome e aveva un passaporto falso.

In Italia era stato segnalato 4 anni fa per diverse violazioni commesse con il suo aereo ultraleggero. Era addirittura andato a processo sotto falso nome.

La scorsa settimana i militari della Finanza avevano ricevuto una segnalazione dall’Interpol di Roma che chiedeva verifiche nel luogo in cui c’era l’aereo. Ne sono seguiti i controlli in zona e l’uomo è stato fermato in auto. Quindi vi è stata la perquisizione nella sua abitazione di Caorle. Vi hanno trovato indumenti intimi per bambino