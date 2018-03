VENETO – Neve (quasi) a sorpresa su tutta la regione: le previsioni meteo

SEGNALAZIONE METEO ARPAV: Tra la notte e la mattinata di lunedì sono previste precipitazioni, deboli sulle zone montane, a tratti moderate in pianura, nevose fino a quote molto basse. Anche in pianura sarà possibile pioggia mista a neve o neve; gli eventuali accumuli sono ancora soggetti ad un notevole margine di incertezza, localmente non si escludono accumuli di qualche centimetro. Venti tesi a tratti forti da nord-est su costa e pianura limitrofa.

Evoluzione generale

In questi giorni la caratteristica meteorologica più rilevante è l’ingresso a sud delle Alpi di masse di aria fredda settentrionale, con condizioni prevalentemente cicloniche; saranno probabili precipitazioni in particolare fino alla giornata di lunedi, assieme ad un ulteriore calo termico; nei giorni successivi un flusso settentrionale prevalente porterà condizioni di tempo più stabile, ma con nuvolosità e clima freddo per il periodo.

Tempo previsto

lunedì 19. Cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni deboli/moderate, un po’ più consistenti al mattino e in parziale attenuazione nella seconda parte della giornata. La neve sulle zone alpine sarà inizialmente limitata a oltre i 700-800 metri, mentre altrove interesserà quote molto basse, con modeste precipitazioni nevose o di pioggia mista a neve fino alla pianura; sulle zone pedemontane ed in pianura saranno localmente possibili accumuli di qualche centimetro. Nel pomeriggio/sera quota neve in assestamento sui 400-500 metri.

Temperature. In ulteriore diminuzione, specie le massime, e ben inferiori alla norma.

Venti. In quota moderati dai quadranti orientali, in lieve attenuazione dal pomeriggio. In pianura venti moderati da nord est, fino a tesi-forti sulla costa, in parziale attenuazione dalle ore centrali.

Mare. Molto mosso.

martedì 20. Variabilità con alternanza di nuvolosità e parziali schiarite nel corso della giornata.

Precipitazioni. Probabilità bassa (5-25%) di qualche locale debole precipitazione nevosa sui rilievi, e non si esclude qualche isolata debolissima pioggia o pioggia mista a neve in pianura.

Temperature. Minime in ulteriore lieve calo, con probabili gelate anche in pianura; massime in lieve ripresa.

Venti. In montagna in rinforzo dai quadranti settentrionali, fino a forti in alta quota in serata; probabile locale presenza di foehn dal pomeriggio sera. In pianura perlopiù deboli dai quadranti orientali, moderati sulla costa, in rinforzo a tesi dalla sera.

Mare. In prevalenza poco mosso.

Tendenza

mercoledì 21. Parziale nuvolosità, con locali schiarite. Temperature in ulteriore lieve calo, più sensibile in quota, con valori piuttosto rigidi in montagna; gelate notturne anche in pianura. Clima ventoso con bora moderata/tesa sulla pianura orientale e venti a tratti forti da nord a quote medio alte; probabile presenza di foehn sui rilievi.

giovedì 22. Tempo più stabile e soleggiato con cielo sereno o poco nuvoloso salvo nubi alte in transito al pomeriggio; clima ancora molto freddo per il periodo. Temperature minime in ulteriore lieve calo, con gelate notturne anche in pianura; massime in lieve ripresa in quota, stazionarie in pianura. Venti forti settentrionali in quota.