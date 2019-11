VENETO – Moto sotto un SUV: ferito centauro

Poco prima delle 9, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sacro Cuore angolo via Franzella a Padova per soccorrere un centauro finito sotto un SUV a causa di un incidente stradale. I pompieri accorsi dalla centrale con la prima partenza, hanno sollevato con dei cuscini pneumatici ad aria l’auto, permettendo al personale del suem 118 il primo intervento sanitario all’uomo di circa 40 anni. Il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito in ambulanza in ospedale. Illeso l’autista del SUV. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.