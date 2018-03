METEO – Primavera, eccola!

Ecco le previsioni meteo per il Veneto a cura dell’Arpav.

Evoluzione generale

Si stanno attenuando le correnti fredde e secche provenienti dal nord Europa che hanno determinato in questi ultimi giorni un abbassamento sensibile delle temperature e un temporaneo rinforzo dei venti soprattutto verso la costa e in alta quota. Tuttavia, da sabato le temperature tenderanno a salire, ma rimarranno ancora inferiori alla norma di qualche grado. Il tempo si naterrà soleggiato con qualche modesto e innocuo annuvolamento.

Tempo previsto

venerdì 23. Cielo in prevalenza poco nuvoloso con ottima visibilità, salvo risultare a tratti parzialmente nuvoloso specie in pianura.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in pianura stazionarie o in leggero aumento, in montagna in aumento anche sensibile in alcune valli per qualche episodio di fhoen. Massime in lieve o contenuto aumento.

Venti. Ancora settentrionali e in prevalenza moderati/tesi in alta quota e verso la costa, in attenuazione nella seconda parte della giornata.

Mare. Mosso nella prima metà di giornata, tendente a divenira poco mosso o calmo dal pomeriggio.

sabato 24. Cielo poco o parzialmente nuvolso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Minime in aumento, massime stazionarie con valori che si manterranno inferiori alla norma.

Venti. In alta montagna moderati da nord, altrove deboli con direzione variabile.

Mare. Calmo o poco mosso.

Tendenza

domenica 25. Sulla pianura e Prealpi cielo poco o parzialmente nuvoloso, sulle Dolomiti sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento specie in montagna, massime generalmente stazionarie in pianura, in lieve o contenuto aumento in montagna di poco inferiori alla norma.

lunedì 26. Alternanza di nuvole e rasserenamenti. Precipitazioni in prevalenza assenti, localmente brevi piogge a tratti sulle zone settentrionali. Temperature minime generalmente in lieve calo, massime in aumento.