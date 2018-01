VENETO – Mercoledì 150 allevatori veneti a Roma per festeggiare S. Antonio Abate

Mucche, asini, pecore, maiali e cavalli sfileranno in Piazza San Pietro per San Antonio Abate, patrono degli animali. E con loro ci sarà una vera arca di Noè, con capre, galline e conigli delle razze più rare e curiose salvate dal rischio di estinzione dagli allevatori italiani, che in migliaia da tutta la Penisola arriveranno nella Capitale, per iniziativa dell’Associazione italiana allevatori e di Coldiretti. La più grande “stalla sotto il cielo”, che vedrà in prima linea gli allevatori veneti, che alle prime ore del mattino raggiungeranno Roma in 150. Si potranno trovare, per la tradizionale benedizione, le bellissime mucche Pezzata Rossa e Chianina, la Pecora Merinizzata, la Capra Girgentana con le caratteristiche corna a cavaturacciolo, il maiale Appulo-Calabrese, il Cavallo agricolo italiano da tiro pesante rapido, l’Asino Ragusano, curiose varietà di conigli, oche e molte altre razze mai viste prima tutte assieme, mentre lungo via della Conciliazione ci sarà l’imponente sfilata a cavallo del Reggimento Corazzieri, dei Carabinieri, dei Lancieri di Montebello e della Polizia di Stato. Per l’iniziativa sarà presente anche una “delegazione” degli animali salvati dalle aree terremotate e verrà divulgato il Dossier “Gli animali nelle case degli italiani” alla presenza del presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo e dell’Associazione italiana allevatori Roberto Nocentini. “È la nostra festa – commenta il presidente dell’Associazione regionale allevatori del Veneto, Floriano De Franceschi – in quanto gli animali sono la ricchezza del Paese e della nostra regione in particolare, essendo il Veneto a forte vocazione zootecnica. Abbiamo a cuore il loro benessere ed allo stesso modo il benessere dei cittadini, a cui vogliamo continuare a garantire un prodotto di straordinaria qualità, nella massima trasparenza. Sapere cosa si porta in tavola è fondamentale per poter vivere bene ed al contempo salvaguardare produzioni ed economia”.