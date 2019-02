I vigili del fuoco sono intervenuto per l’incendio su una nave mercantile a circa 3 miglia al largo dell’imboccatura del porto di Chioggia. La nave (Hala B) trasportava legname. L’allarme è scattato poco dopo le 18 dalla Capitaneria di Porto. Non funzionando alcun generatore l’acqua non è andata in pressione e dopo un’ora la nave è stata abbandonata. Tutto l’equipaggio è fortunatamente in salvo e non vi sono feriti. Si sta procedendo allo spegnimento con i rimorchiatori, operazioni coordinate dai Vigili del Fuoco che sono presenti con i sommozzatori e la partenza antincendio di Marittima, una squadra di Mestre e una di Chioggia.