VENETO – Maxi scontro in autostrada: muore un autista (VIDEO e FOTO)

Alle 12 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 tra lo svincolo di Boara Pisani e Monselice in direzione Padova per un tamponamento tra tre mezzi pesanti e un’auto: deceduto l’autista di un autoarticolato. I pompieri arrivati da Rovigo ed Este con 4 automezzi tra cui l’autogrù e 7 operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato un autista, rimasto incastrato nella cabina guida. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione del personale sanitario del SUEM il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. Illesi gli altri tre conducenti. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono in fase di ultimazione.