VENETO – Maxi scontro fra 5 mezzi: 6 feriti

Alle 6:50 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 309 Romea a Campagna Lupia per un incidente 5 mezzi leggeri: 6 persone ferite. I pompieri arrivati da Mira e Mestre, hanno messo in sicurezza i mezzi e utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici ed estratto da un furgoncino trasporto persone e dalle auto tre persone rimaste incastrate. Tutti i feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8.