VENETO – Maxi concorso infermieri: idonei 1593 per le Ulss 7, 8 e 1

È questo il risultato del concorso gestito dall’ULSS 7 Pedemontana anche per conto

dell’ULSS 1 Dolomiti e dell’ULSS 8 Berica. Le domande iniziali di ammissione erano state 3.184,

532 sono invece gli idonei nella graduatoria dell’azienda ULSS 7 Pedemontana

Con un impegno organizzativo significativo, l’ULSS 7 Pedemontana ha concluso il maxi concorso per infermieri che ha gestito anche per conto dell’ULSS 1 Dolomiti e dell’ULSS 8 Berica. Al bando avevano risposto in 3.184, con 1.865 candidati che si sono poi effettivamente presentanti alla prima prova scritta di selezione, l’8 gennaio a Padova, superata da 1.743 partecipanti. Di questi, 1.733 hanno poi superato, lo stesso giorno, anche la successiva prova pratica.

I quattro componenti della commissione, tutti dell’ULSS 7 Pedemontana, hanno quindi proceduto con l’organizzazione della terza e ultima prova di selezione – il colloquio orale – che si è protratta per quasi due mesi a partire dal 28 gennaio, al ritmo di 70 candidati al giorno. Alla fine sono risultati idonei 1.593 infermieri, suddivisi in tre graduatorie distinte – una per ciascuna azienda socio-sanitaria – sulla base delle preferenze indicate dai candidati. Più in dettaglio, le graduatorie così ottenute si compongono di 532 idonei per l’ULSS 7 Pedemontana, 533 per l’ULSS 1 Dolomiti e 528 per l’ULSS 8 Berica.

«Con la creazione di questa graduatoria – commenta il Commissario Bortolo Simoni – superiamo quello che era un ostacolo importante per l’assunzione di nuovi infermieri, non potendo contare in precedenza su una nostra graduatoria. Ora confido che sia più semplice e veloce procedere con il rafforzamento dei nostri organici. Desidero inoltre ringraziare chi in questi mesi ha fatto parte della commissione, gestendo una selezione così impegnativa in tempi brevi considerando il numero di candidati».