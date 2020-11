VENETO – Maxi assembramento in locale di musica latina: multe a raffica

Per settimane abbiamo parlato delle discoteche aperte in Sardegna d’estate, quando il virus aveva allentato la presa. Ma a quanto pare la movida non ha limiti nemmeno in momenti di covid. Domenica pomeriggio sono scattati controlli e multe a Treviso, con chiusura del locale per 5 giorni (‘Los Zapatas’ di viale della Repubblica).

Dopo una segnalazione sono intervenute le forze dell’ordine. Al loro arrivo hanno trovato 120 persone accalcate nel locale e 15 che aspettavano fuori, musica a tutto volume e mancato rispetto delle regole anti-covid. Sono così scattate le sanzioni. Titolare (una dominicana di 35 anni) e clienti non rispettavano le normative basiche imposte contro la pandemia.