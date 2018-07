VENETO – Mare e laghi promossi dall’Arpav

OK AI TUFFI NEL WEEKEND. MARE E LAGHI DEL VENETO PROMOSSI DALLA TERZA CAMPAGNA DI CONTROLLI ARPAV

Acque perfette per i tuffi nelle spiagge venete. L’ok arriva dalla terza campagna di monitoraggio ARPAV della stagione. I controlli sono stati fatti dai biologi marini dell’Agenzia ambientale tra il 25 giugno e il 3 luglio e hanno promosso i 174 punti di balneazione, per un totale di 149 chilometri di costa controllata. I parametri analizzati sono Escherichia coli ed enterococchi intestinali come prevede la normativa italiana che ha recepito la direttiva europea sulle acque. I punti analizzati sono 95 nell’Adriatico e per i laghi: 65 nel Garda, 4 in quello di Santa Croce, 1 nel Mis, 4 Centro Cadore, 2 sul lago di Lago, 2 nel lago di Santa Maria e 1 nello specchio nautico di Albarella. I prossimi controlli saranno eseguiti tra il 18 e il 25 luglio. I risultati sono pubblicati nel sito di ARPAV e del Ministero della Salute.

www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/acqua/datiacqua/balneazione_rete.php

www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do