VENETO – Manager e veterinario pestati selvaggiamente da baby gang

Un manager trevigiano e un veterinario veneziano, entrambi 36enni, sono stati aggrediti e pestati selvaggiamente da una baby gang composta da una decina di elementi di circa 20 anni nella notte fra venerdì e sabato a Treviso, vicino al Ponte de Fero. I due erano diretti alle proprie auto per recuperarle dopo una serata passata in un paio di locali con le fidanzati. Sono stati avvicinati da una ragazza che chiedeva una sigaretta e poi aggrediti dalla baby gang che è intervenuta. L’episodio è raccontato dal Gazzettino di Treviso. Il veterinario è stato morso ad un dito ed ha dovuto ricorrere alla profilassi, mentre il manager è rimasto ferito gravemente alla testa con un coltello. Uno dei giovani gli ha piantato la lama nella tempia rischiando di ucciderlo. Indaga la squadra mobile. Al vaglio le immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili del gesto.