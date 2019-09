VENETO – Mamma e tre bambini assaliti da sciame di vespe

Una donna con i tre figli, dei quali uno di pochi mesi, è stata assalita da uno sciame di vespe nella zona del parco Bersaglieri a Lendinara in provincia di Rovigo. L’episodio è accaduto verso le 19 e 30 di mercoledì 4 settembre. Sul posto è stata chiamata un’ambulanza, chiamata da un passante. Fortunatamente per la mamma e i figli, stranieri, non vi sono state gravi conseguenze, al di là del fastidio provocato dalle punture. Giovedì sul posto si è portata la polizia locale per individuare il nido e far procedere alla bonifica.