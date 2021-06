VENETO – Malore in baita: soccorso 73enne

Attorno alle 16 il Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stato allertato dalla Centrale del Suem per un uomo colto da malore, mentre con la famiglia si trovava in una baita vicina alla Strada regia in località Ponte Cibiana. Sei soccorritori si sono avvicinati con i mezzi per poi proseguire a piedi per 500 metri. Una volta da L.A.T., 73 anni, di Valle di Cadore (BL), lo hanno imbarellato e trasportato sulla strada, dove attendeva l’ambulanza diretta all’ospedale di Pieve di Cadore per gli accertamenti del caso.