VENETO – Lupo sbrana 20 pecore in montagna

Il lupo torna all’assalto in Alpago, nel bellunese, sbranando 20 pecore nel giro degli ultimi dieci giorni sempre nella stessa azienda agricola.

“Hanno ucciso 5 pecore a mio figlio Sebastiano lunedì mattina e il resto a me, tra pecore e agnellini, in altri due assalti – dice Alessandro Fullin, allevatore di Confagricoltura Belluno -.



Ma Sebastiano era già stato colpito in aprile, senza contare che l’anno scorso abbiamo subito 15 predazioni. Di 600 pecore che avevamo, ne saranno rimaste 550. Siamo sfiniti fisicamente. A parte la tensione nervosa, che ci distrugge, e la paura, lavoriamo tre ore in più ogni giorno per il lupo perché abbiamo da gestire cento chilometri di recinzioni fisse durante il giorno, che servono per far mangiare le pecore, e in più le reti con corrente elettrica dove la notte chiudiamo i branchi a rischio. E la sera che non ce la facciamo a chiudere tutto, il lupo è lì in agguato e fa strage di bestie”. (ANSA).