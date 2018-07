VENETO – Lupi, domani a Venezia il Tavolo Regionale

L’assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan ha convocato per domani, mercoledì 25

luglio, alle ore 15, il tavolo regionale per la gestione del lupo e dei grandi carnivori.

L’organismo regionale, istituito dalla Giunta regionale lo scorso anno per informare e favorire

la partecipazione di tutti i soggetti pubblici e privati che si ritrovano a fronteggiare la presenza

del lupo in Veneto, si riunirà nella sala polifunzionale del palazzo Grandi Stazioni di Venezia.

Sono stati invitati i rappresentanti dei tre parchi naturali Dolomiti Bellunesi, Dolomiti

d’Ampezzo e Lessinia, i rappresentanti della struttura regionale che si occupa di biodiversità e

parchi, le Unioni montane, il Comando regionale per la tutela ambientale dei carabinieri, i

servizi veterinari delle quattro Ulss Dolomiti, Marca Trevigiana, Pedemontana e Scaligera, i

rappresentanti della Direzione regionale Prevenzione e veterinaria, le organizzazioni

professionali degli allevatori e dell’agricoltura, le associazioni venatorie, Federturismo, i

rappresentanti delle guide ambientali ed escursionistiche del Veneto, i sindaci dei comuni più

interessati.

“Al centro del confronto – anticipa l’assessore Pan – ci saranno l’aggiornamento dei dati sulla

presenza del lupo in Veneto e le prossime iniziative regionali per migliorare la gestione dei

grandi carnivori e contenere le predazioni”.