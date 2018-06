VENETO – Lo spettacolo dei delfini davanti al Delta del Po

E’ iniziata da pochi giorni la campagna di monitoraggio ARPAV sui delfini e subito sono stati avvistati i primi esemplari.

Tra questi, un paio di esemplari (come si vede dalla foto allegata) hanno fatto capolino l’11 giugno, di fronte alla foce del Po di Pila, a 12 km a est di Punta della Maestra.

L’attività fa parte delle azioni previste per l’implementazione della Direttiva Europea Quadro sulla Strategia per l’Ambiente Marino – “Marine Strategy”, recepita in Italia dal D.Lgs 190 del 2010.ARPA Veneto, sulla base di accordi con la Regione del Veneto, Arpa Emilia Romagna e il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, a partire da giugno ha il compito di controllare le popolazioni di mammiferi marini, in particolare la specie Tursiops truncatus. Nel dettaglio i delfini devono essere identificati con riprese fotografiche, in grado di individuare segni distintivi permanenti presenti sul corpo.L’identificazione degli esemplari e la definizione delle dimensioni della popolazione sono due elementi fondamentali per poter applicare efficaci misure di conservazione e di gestione delle potenziali minacce per la specie.Le attività vengono effettuate in collaborazione con l’associazione APS Dolphin Biology and Conservation, specializzata nello studio dei cetacei, in sessioni di ricerca nell’area marina del Veneto fino alle 12 miglia dalla costa, per un totale di circa 3000 km quadrati.