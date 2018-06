VENETO – Lessinia: cammina su una fune sospesa nel vuoto, precipita e muore

Tragico incidente per un ragazzo modenese, Matteo Pancaldi di 30 anni originario di Spilamberto, impegnato nello slackline, uno sport estremo che prevede proprio il passaggio da una montagna all’altra su corde sospese nel vuoto. Stava appunto camminando su una fune sospesa nel vuoto, a 1400 metri di quota, sui Monti Lessini, nel veronese, quando a un certo punto ha perso l’equilibrio ed è caduto. Ma il sistema di sicurezza che lo teneva agganciato alla corda, per cause ancora da chiarire, si è sganciato. Così il giovane è precipitato nel vuoto per oltre 200 metri e i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Raggiunto da un’eliambulanza e dalla squadra del soccorso alpino, infatti, per lui non c’è stato da subito nulla da fare. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 di ieri sera, tra Passo delle Fittanze e Sega di Ala. Quando è arrivato sul posto, l’elicottero di emergenza ha trasportato in quota 14 soccorritori, che hanno raggiunto il punto in cui si trova il ragazzo, che era assieme a un gruppo di amici, ma non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La vittima, insieme ad altri ragazzi, stava praticando lo slackline. Con un sistema di moschettoni che assicurano la sicurezza degli atleti. Ma che stavolta non hanno funzionato. Le indagini adesso sono affidate ai carabinieri di Trento.