VENETO – L’Enpa organizza l’accompagnamento dei rospi

L’Enpa organizza l’accompagnamento dei rospi su varie zone del trevigiano. E’ noto che da metà febbraio inizia la migrazione degli anfibi sul Montello e ai Laghi di Revine, una dei più importanti fenomeni migratori d’Italia con una media di 50/60mila esemplari a stagione. L’azione di salvataggio è svolta unicamente da volontari che, dall’ imbrunire, pattugliano le carreggiate per raccogliere gli anfibi e trasportarli dall’altro lato della strada affinché possano raggiungere indenni gli specchi d’acqua per posare le uova per la riproduzione.L’Enpa cerca dunque volontari che diano una mano a salvare questi preziosi animali che sono una specie a rischio d’estinzione ovunque, a causa della distruzione e sottrazione dell’habitat e dell’inquinamento. Questi animali sono preziosi per l’agricoltura cibandosi d’insetti e importanti bio-indicatori dello stato di salute dell’ambiente. La loro presenza è il termometro che indica lo stato di salute dell’ ecosistema che li ospita, comunemente definito biodiversità. (ANSA)